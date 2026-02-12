Osli, plešoče mravlje, duhoviti duhovi in še marsikaj

Marsikatera pustna skupina je v teh dneh že zarajala po goriških ulicah, v soboto pa bo na vrsti 57. Kraški pust. Nekatere skupine so se lotile napornejših projektov, druge pa so kreativno reciklirale stare preobleke. V to smer so šli letos tržaški pustarji skupine I sciopai. Pod geslom Pretekli pusti se bodo oblekli v metulje, gosenice in kozarce aperol špricerja, ki so spadali v teme preteklih let.

»Brezpametnost« umetne inteligence

Letošnji zgodnji pust je skupini s Ferlugov in Piščancev povzročil nemalo preglavic, kot nam je razložil domačin Dimitri Ferluga. Njihovo geslo je Duhoviti duhovi, s preoblekami hočejo počastiti spomin na svetovne legende komedije.

Bazovski pustarji se bodo navezali na »brezpametnost« umetne inteligence. Bazovci se bodo preoblekli v osle, ki imajo pred sabo korenček umetne inteligence, osli pa stalno gledajo v telefon. »Prikazujemo, kako hitro se lahko spremenimo v osle,« je razložila Kristina Zorn. Otroci pa bodo upodabljali možgane, ki gredo na dopust.

Rožice za dobrobit

Kritike svetovnega dogajanja so se v Šempolaju lotili z druge strani. Tam se bo petdeseterica pustarjev preoblekla v rožice in metulje, ki vabijo navzoče, naj posvetijo več časa lepoti in se, kolikor mogoče, otresejo stresa.

V Križu so se odločili, da se bodo letos preoblekli v mravlje. Poleg sila delovnih »normalnih« mravelj, so si v Križu omislili tudi politične mravlje ter disko-mravlje. Te, je pojasnila Petra Bellafontana, obstajajo samo za zabavo.