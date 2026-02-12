VREME
DANES
Četrtek, 12 februar 2026
Iskanje
Kraški pust

Osli, plešoče mravlje, duhoviti duhovi in še marsikaj

Nadaljujemo niz predstavitev pustnih skupin, ki bodo zarajale na 57. Kraškem pustu. Danes so na vrsti še tržaški Sciopai ter skupine s Ferlugov in Piščancev, iz Bazovice, Šempolaja in Križa

Jadran Vecchiet |
Opčine |
12. feb. 2026 | 14:58
    Osli, plešoče mravlje, duhoviti duhovi in še marsikaj
    Kriške mravlje so zaplesale že v Gorici (BONAVENTURA/TIBALDI)
Dark Theme

Marsikatera pustna skupina je v teh dneh že zarajala po goriških ulicah, v soboto pa bo na vrsti 57. Kraški pust. Nekatere skupine so se lotile napornejših projektov, druge pa so kreativno reciklirale stare preobleke. V to smer so šli letos tržaški pustarji skupine I sciopai. Pod geslom Pretekli pusti se bodo oblekli v metulje, gosenice in kozarce aperol špricerja, ki so spadali v teme preteklih let.

»Brezpametnost« umetne inteligence

Letošnji zgodnji pust je skupini s Ferlugov in Piščancev povzročil nemalo preglavic, kot nam je razložil domačin Dimitri Ferluga. Njihovo geslo je Duhoviti duhovi, s preoblekami hočejo počastiti spomin na svetovne legende komedije.

Bazovski pustarji se bodo navezali na »brezpametnost« umetne inteligence. Bazovci se bodo preoblekli v osle, ki imajo pred sabo korenček umetne inteligence, osli pa stalno gledajo v telefon. »Prikazujemo, kako hitro se lahko spremenimo v osle,« je razložila Kristina Zorn. Otroci pa bodo upodabljali možgane, ki gredo na dopust.

Rožice za dobrobit

Kritike svetovnega dogajanja so se v Šempolaju lotili z druge strani. Tam se bo petdeseterica pustarjev preoblekla v rožice in metulje, ki vabijo navzoče, naj posvetijo več časa lepoti in se, kolikor mogoče, otresejo stresa.

V Križu so se odločili, da se bodo letos preoblekli v mravlje. Poleg sila delovnih »normalnih« mravelj, so si v Križu omislili tudi politične mravlje ter disko-mravlje. Te, je pojasnila Petra Bellafontana, obstajajo samo za zabavo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: