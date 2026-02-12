Francesca Lollobrigida v hitrostnem drsanju osvojila drugo zlato medaljo

Italijanka Francesca Lollobrigida je osvojila drugo zlato odličje na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu. Po rekordnem nastopu na 3000 metrov v hitrostnem drsanju je bila s časom 6:46,17 najboljša tudi na 5000 metrov.

Italijanska hitrostna drsalka Lollobrigida je na igrah leta 2022 v Pekingu osvojila srebrno in bronasto olimpijsko medaljo, minulo soboto je prišla do svojega prvega olimpijskega zlata, danes pa še do drugega.

Drugo mesto je zasedla nizozemska tekmovalka Merel Conijn, ki je s časom 6:46,27 za novo olimpijsko zmagovalko zaostala 0,10 sekunde.

S časom 6:46,34 oz. zaostankom 0,17 sekunde je tretje mesto osvojila Norvežanka Ragne Wiklund.