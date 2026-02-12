VREME
Pust

V Miljah prodali prvih 3200 pustnih vstopnic

Občina je letos uvedla QR kodo, ki je obvezna za večerne in nočne obiskovalce pustnih zabav

Spletno uredništvo |
Milje |
12. feb. 2026 | 18:08
    Zelenjavni ples v Miljah (OBČINA MILJE)
72. Miljski pust se je začel, kljub slabemu vremenu so marsikje že začeli sprejemati pustne šeme in praznovati. V večernih urah vstop v mesto ni prost, saj je občina letos uvedla QR kodo, ki za ceno desetih evrov dovoljuje obiskovanje nočnih zabav.

Četrtkov pustni popoldan v Miljah (OBČINA MILJE)
Četrtkov pustni popoldan v Miljah (OBČINA MILJE)

»S prodajo smo zadovoljni, saj smo jih za prvi dan prodali 3200,« je danes povedal miljski župan Paolo Polidori, »če bo vsak večer tako, bomo imeli več kot 18 tisoč obiskovalcev«. Dodal je, da se ljudje odločijo za nakup tudi na podlagi vremena in še enkrat spomnil, da je ogled nedeljskega sprevoda prost in brezplačen.

