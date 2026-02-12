V Miljah prodali prvih 3200 pustnih vstopnic

72. Miljski pust se je začel, kljub slabemu vremenu so marsikje že začeli sprejemati pustne šeme in praznovati. V večernih urah vstop v mesto ni prost, saj je občina letos uvedla QR kodo, ki za ceno desetih evrov dovoljuje obiskovanje nočnih zabav.

»S prodajo smo zadovoljni, saj smo jih za prvi dan prodali 3200,« je danes povedal miljski župan Paolo Polidori, »če bo vsak večer tako, bomo imeli več kot 18 tisoč obiskovalcev«. Dodal je, da se ljudje odločijo za nakup tudi na podlagi vremena in še enkrat spomnil, da je ogled nedeljskega sprevoda prost in brezplačen.