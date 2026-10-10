Jadransko morje so povezali z Alpami

Barcolana je spet simbolično združila Jadransko morje in Alpe. Na plastični smučarski progi športnega središča Sci Club 70 v Nabrežini sta se dopoldne pred številnimi ljubitelji alpskega smučanja zbrala smučarska zvezdnika, ki sta še do pred nekaj leti oziroma kakim desetletjem krojila vrh svetovnega alpskega smučanja. Večkrat smo ju videvali na zmagovalnem odru na zimskih olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih in v svetovnem pokalu. V okviru Barcolane 58 oziroma Barcolana Ski sta na plastični nabrežinski progi nastopili slovenska zvezdnica Tina Maze in italijanska legenda Kristian Ghedina.

Tina Maze je v Nabrežini nastopila s svojo ekipo TeamMaze, s katero so nastopali: Federico Silvestrin (Sci Cai Monte Lussari), Emilia Fortunato (Sci Club Sappada), Tommaso Dagri (Sci Club 70 Trieste) in Romina Chiarugi (Sci Cai Monte Lussari).

V ekipi Kristiana Ghedine pa so bili Leonardo Pessot Sci Cai Monte Lussari), Beatrice Jakominic (AŠD Mladina), Gaetano Cantalupo (Sci Cai Monte Lussari) in Eleonora Marchesin (Sci Club 70). Nekdanji član Devina in nekdanji dijak nižje srednji šole Gregorčič iz Doline Tommaso Dagri je postavil rekord proge s časom 10,03, ki je obenem najboljši čas Barcolane Ski.