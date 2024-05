Jantarna vina uvod v Sveti Just okusov

Vse bolj priljubljena macerirana bela vina, za katera je značilna jantarna barva, bodo v soboto, 25. maja, še tretjič privabila sladokusce na Grad sv. Justa, kjer bo zaživel letošnji festival Amber Wine. Letos pa bo ta dogodek, ki ga podjetje ForevenTS organizira v sodelovanju z Občino Trst, šele prvi iz novega niza, ki bo na gradu do konca poletja postavil v ospredje različne kakovostne, obrtno in naravno proizvedene alkoholne pijače. Nizu so dali ime San Giusto del gusto oziroma Sveti Just okusov.

Novost so včeraj predstavili v Muzeju Sartorio, kjer potekajo zadnja dela pred sezono poletnih prireditev, je pojasnil tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Niz Sv. Just okusov bo po tekal od 25. maja do 21. septembra, »zasluga pa gre gospodu Diegu Colarichu, predsedniku podjetja ForevenTS. On je pred leti pogumno pristopil k nam in izrazil željo malih podjetnikov, da bi skupaj predstavili svoja jantarna vina, letos pa to nadgrajujejo s kar štirimi dogodki na gradu,« je povedal Rossi in spomnil, da Občina Trst namerava na Gradu sv. Justa - poleg priljubljenih poletnih dogodkov (te bodo pred stavili danes) - organizirati tudi poroke in druge dogodke, ki bi ljudi pogosteje privedle v notranjost obzidja.

Diego Colarich, miljski Slovenec, je poudaril, da doživlja Trst pravi razcvet kulturnih dogodkov, vključno z velikimi razstavami, kar privablja v mesto turiste. »Amber Wine je resda nekoliko ekskluzivna prireditev, ampak promovira odličnosti našega ozemlja. Na razdalji 50 kilometrov najdemo najboljše proizvajalce maceriranih belih vin na svetu - v Brdih, na Krasu, na Vipavskem, v Istri. Malo je priložnosti, da bi jih srečali vse skupaj na istem mestu,» je zatrdil in postregel s podatkom, da je dobra polovica obiskovalcev preteklih izvedb festivala prišla od zunaj, ne iz Trsta.

Še tri sobote degustacij

V sklop dogodkov, na katerih bodo, vedno na gradu, promovirali proizvode klasičnih, naravnih metod, sodi nato prireditev Bolle naturali (Naravni mehurčki), posvečena penečim vinom, ki bo zaživela 24. avgusta. 7. septembra bo čas za Gin Gin (s proizvajalci s Krasa in iz Čičerije), 21. septembra pa še za Beerart, ko bodo v ospredje stopili kraft piva in njihovi ljubitelji. Vsi štirje dogodki bodo potekali na soboto med 13. in 19. uro, informacije in predprodaja so na spletni strani www.amberwinefestival.com. Z vstopnico si bodo udeleženci lahko ogledali tudi grajski muzej.

Predstavitve sta se udeležila tudi predsednik LAS Kras David Pizziga in praprovski vinar Benjamin Zidarich, ki je po Rossijevih besedah s svojo mogočno kletjo »dokazal, da moramo ciljati na nemogoče«. Pizziga je pozdravil prireditve, ki pomagajo promovirati delo malih proizvajalcev, ti morajo po njegovih besedah staviti na omejene količine vina in višje cene, da preživijo na trgu.