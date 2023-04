Javni denar prejemali za gradbena dela, ki jih niso opravili

Tržaški finančni policisti so na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave tržaškega sodišča na predlog državnega tožilstva iz preventivnih razlogov zasegli več kot 212.000 evrov zaradi goljufij pri t.i. eko bonusu. Ovadili so tri osebe, dva podjetnika in inženirja. Ugotovili so, da je gradbeno podjetje iz Pesara prejelo bonus oz. davčni kredit za dela, ki jih v resnici ni opravilo, pravzaprav z njimi sploh ni začelo. Oddali so lažno dokumentacijo o obnovitvi fasad dveh luksuznih stavb v Trstu, ki pa se jih v resnici ni nihče niti dotaknil. Finančni policisti so opravili več hišnih preiskav na Tržaškem, v Milanu ter v pokrajini Pesaro-Urbino, kjer so našli več dokazov, ki so potrjevali sume o goljufiji. Sodnim oblastem so prijavili lastnika podjetja iz Pesara, upravitelja tržaškega gradbenega podjetja, ki je imelo dela v podnajemu in je izdajalo lažne fakture za dela, ki v resnici niso bila opravljena, ter inženirja iz Milana, ki je z lažno dokumentacijo potrjeval izvedbo gradbenih del. Vse so ovadili zaradi goljufije v oteževalnih okoliščinah z namenom pridobivanja javnega denarja.