Jesenski praznik s terase nad zalivom

Ko se začne odštevanje dni do naše najbolj priljubljene regate Barcolane, se v mestu in visoko nad njim začnejo vnete priprave nanjo. Na najbolj ekskluzivni terasi nad zalivom je že vse nared za dogodek Jesen na Opčinah – rdeče listje na Krasu in bela jadra na morju, ki ga od jutri do nedelje, 8. oktobra, prireja konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju z Občino Trst.

Prireditev ponuja že osem let priložnost zlasti radovednežem, turistom in, zakaj ne, tudi krajanom, da spoznajo lepote in kulturno bogastvo našega kraškega območja, je ne včerajšnji predstavitvi v tržaški mestni hiši dejala tržaška podžupanja Serena Tonel, medtem ko je predsednica konzorcija Nadia Bellina predstavila program dogodkov, ki je iz leta v leto bogatejši in za vse okuse oz. starosti.

Začnimo v vasi oz. pri samih trgovcih. Od jutrišnjega dne bodo trgovine, ki so vključene v konzorcij, svoje izložbe okrasile v duhu regate (prijave s fotografijo na nadia.bellina@yahoo.it), najlepša bo tudi nagrajena.

Jutri, v soboto in nedeljo bo potekal Turnir Barcolana v pickleballu, na katerem bodo sodelovali tudi športniki iz drugih italijanskih dežel (prijave zbirajo na 328 4060610). V dvorani ZKB bodo v torek, 3. oktobra, ob 18.30 predstavili knjigo Semplicemente Lucio, ki sta jo FireofVampire in VallyLaPigna posvetila življenjskim zgodbam Lucia Barolija.

Tudi tokrat bo mogoče na zaliv gledati ... s polnim želodcem. Prihodnji vikend, od 6. do 8. oktobra, bodo na parkirišču pred Obeliskom člani Brdine postavili stojnice z jedačo in pijačo, na drugi strani Napoleonske ceste, pri Proseku, pa bodo lačne in žejne pogostili člani kriške Mladine. Pri obeh postojankah ne bo manjkalo glasbe in dobre volje, poskrbljeno pa bo tudi za prepotrebna kemična stranišča.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.