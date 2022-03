Kaj ko bi Salvador Dalì bil ženska?

Kaj bi se zgodilo, če bi se Salvador Dalí rodil kot ženska? Kaj pa, če bi ženske bili tudi Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Oscar Wilde in Primo Carnera? Bi se morali zaradi predolgih stoletij neenakosti med spoloma, ko so do izobraževanja in poklica lahko prišli le moški, odreči genijem svetovne razsežnosti? Ta vprašanja so v ospredju kampanje ozaveščanja Pillole di parità (Drobci enakosti), ki si jo je zamislila deželna pooblaščenka za enakost na trgu dela za FJK Anna Limpido in so jo podprli tudi Sandra Miotto, Michela Morandini in Matteo Borzaga, ki isto nalogo opravljajo v Venetu ter avtonomnih pokrajinah Bocen in Trento. Projekt računa na finančno podporo italijanskega ministrstva za delo.

V živo bo stopil ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk, njene vsebine pa so včeraj dopoldne predstavili v deželni palači na Velikem trgu. Kot lahko razberemo že od izbranih uglednih osebnosti, se dotikajo pet ključnih področij: umetnosti, politike, znanosti, književnosti kot zadnje in najvišje etape izobrazbe in športa. V vsakem izmed prihodnjih pet mesecev – se pravi od marca do julija – nas bo v medijih in socialnih omrežjih spremljala ena fotografija, ob njej pa še podatki, ki pričajo o tem, da je prava enakopravnost med spoloma še vedno kar daleč. Gre za fotomontažo, najbolj znanim fotografijam Dalija, Gandhija, Einsteina, Wilda in Carnere so namreč dodali ženske poteze. Umetniške vajeti je prevzel režiser Davide Del Degan, botri kampanje pa sta igralka Anita Kravos in influencerka Clara Nanut.