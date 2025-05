Kaj nam pomeni in kaj je danes norost

»V norosti umetnikov je resnica.« To je samo ena od številnih opredelitev norosti, izrečenih na tržaški etapi mednarodnih srečanj Forum Tomizza 2025. Letošnjo, že 26. zaporedno izvedbo, so namreč organizatorji namenili razmišljanju o norosti po znamenitem delu Erazma Rotterdamskega Hvalnica norosti in Hvalnica norosti - Elogio della follia - Pohvala ludosti je tudi naslov tokratnega niza srečanj.

Kot v prejšnjih letih Forum Tomizza domuje v treh državah, Hrvaški, Sloveniji in Italiji, natančneje v Umagu, Kopru ter Trstu in poteka v treh jezikih. Svoj tržaški dom je našel v literarnem centru LETS, ki je letos postal soorganizator tržaškega srečanja z glavnim nosilcem Slovenskim klubom.

Kaj je za njih norost in kdo naj bi bil pravzaprav nor, s podmeno, če sami sebe dojemajo za nore, so organizatorji vprašali novinarko Cristino Bonadei, kulturno posrednico Eleno Cerkvenič, pisatelja in novinarja Dušana Jelinčiča ter pisateljico Marino Mander.

Dediščina Basaglie

V nekaterih ugotovitvah so soglašali. Tako so si bili edini v tezi, da bi bilo - glede na politično dogajanje v svetu, ki ga zaznamujejo vojne in najrazličnejše oblike nasilja - morda bolj smiselno peti hvalnico razumu. Trst in celo obmejno območje doživlja mejo drugače, bolj življenjsko in veliko manj omejevalno kot v bolj odmaknjenih krajih. Franco Basaglia in njegovi so na področju psihiatrične oskrbe izvedli revolucijo. In pa seveda dojemajo norost kot nujno potrebno spodbudo na ustvarjalnem področju.