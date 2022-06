Kaj se je na občini spremenilo

Mariza Skerk je iz ene od politično najbolj znanih zamejskih družin. Njen oče Albin je bil župan in poslanec, izvoljen na listi Komunistične partije Italije. Po njem in drugem tržaškem poslancu, demokristjanu Corradu Belciju, je poimenovan prvi italijanski zakon v prid slovenski šoli v Italiji. Prihodnje leto, 22. decembra, bo poteklo pol stoletja od sprejetja tistega zakona. Skerkova je bila profesorica. Začela je pri enaindvajsetih kot »suplentka« in nato 42 let nadaljevala v po njenem mnenju »enem najlepših poklicev, kar jih je«. Obenem je dolgoletna kulturna delavka (dobrih 20 let je tudi predsedovala SKD Igo Gruden), v politiko pa se je vključila dokaj pozno, kot je omenila v pogovoru.

Ali se spominjate svojega prvega dne v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu?

Bilo je povsem nepričakovano. Takratni župan Giorgio Depangher je predlagal mojo kandidaturo, vključili so me na kandidatno listo, a sploh nisem mislila, da bom izvoljena.

Kako, vi, hčerka zgodovinskega devinsko-nabrežinskega župana Albina, ne bi bili izvoljeni?

Stara sem bila štirideset let in se dotlej nisem ukvarjala s politiko. Seveda, doma smo govorili o politiki, živeli v politiki, a zame je bila izvolitev pravo presenečenje. Tistega leta, 1997, je bil za župana izvoljen Marino Vocci. Bil je izredno živahna oseba. Takrat sem se prvič soočila s konkretnimi problemi občine in njenega upravljanja.

Ali se je v tem četrt stoletju na področju uslužbencev kaj spremenilo?

Da. Nekoč si poznal domala vsakega uslužbenca. Sedaj določenih ljudi sploh ne poznam. Večina je novih, razen nekaterih, ki se bodo v kratkem upokojili. Povrhu vsega je med občinskimi uslužbenci sedaj malo Slovencev.

Zakaj?

Nekoč so bili na občini zaposleni domačini. Čutili so se odgovorne za to, kar se v občini dogaja. Sedaj ni več tako. Natečaji omogočajo prihod ljudi, ki občine in njenih ljudi sploh ne poznajo.

Občina Devin - Nabrežina je dvojezična občina. Ali ni znanje slovenščine več pogoj za sprejem v službo?

Tega ni več. Ostaja pogoj le za določene urade. In še to se je zadnja leta spremenilo.