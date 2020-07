Kako je razkril tajno organizacijo Gladio

Carlo Mastelloni je spomladi letos zapustil Trst, kjer je od leta 2014 vodil državno tožilstvo ter okrožno protimafijsko tožilstvo. Upokojil se je, obenem pa prevzel funkcijo svetovalca parlamentarne protimafijske komisije. Tožilec, ki izhaja iz ugledne neapeljske družine in je poznan po svoji odločnosti ter močnem značaju, se je od začetka 80. let, ko je bil v Benetkah preiskovalni sodnik, ukvarjal z različnimi skrivnostnimi dogodki in dejavnostmi, ki so zaznamovali nekaj desetletij italijanske zgodovine – z rdečim in črnim terorizmom, s spletkami tajnih služb, odločilno je pripomogel k razkritju tajne organizacije Gladio. Večkrat je zaradi tega zmotil najvišje oblasti v državi, ki so njegove preiskave ovirale.

