Kako poučevati obmejno zgodovino

Oktobra je italijansko ministrstvo za izobraževanje objavilo smernice za obravnavanje italijanske vzhodne meje oziroma jadranskega obmejnega prostora v šolah. Objavo so pospremile pohvale in tudi polemike, ali vsaj začudenje, saj je spremno besedilo odprlo vrsto vprašanj, o katerih smo poročali tudi na straneh Primorskega dnevnika.

Obsežen dokument naj bi namreč ponujal izhodišča za poučevanje zgodovine brez enosmernih gledanj ter s poudarkom na preseganju ozkosti nacionalističnega in ideološkega zgodovinopisja. Poudarek je na potrebi po širjenju znanja o fojbah in eksodusu, pri čemer je izpostavljena nuja po postavitvi dogodkov v zgodovinski kontekst, hkrati pa je zaznati namig, naj se v šoli ne posveča preveliko pozornost fašističnim grozodejstvom.

O smernicah bo beseda tekla na okrogli mizi, ki jo Univerza v Trstu prireja danes (ponedeljek) ob 10. uri v dvorani Cacciaguerra v prvem nadstropju stavbe A na Trgu Evropa 1. Moderator debate bo zgodovinar Patrick Karlsen z Oddelka za politične in socialne vede, svoje poglede in razumevanje vsebin, ki jih prinašajo smernice, pa bodo predstavili Caterina Spezzano z ministrstva za izobraževanje, zgodovinar Štefan Čok (Oddelek za zgodovinopisje in etnografijo NŠK), pravnik Davide Rossi (Oddelek za pravne vede) in Fabio Todero (Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino FJK). Srečanje bodo predvajali tudi preko aplikacije Teams na tej povezavi.