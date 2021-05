Kako širiti vidno dvojezičnost v središču Trsta?

Vidna dvojezičnost v cepilnih centrih v tržaškem Starem pristanišču je primer dobre prakse, ki ga gre razširiti tudi na druge realnosti, ki se snujejo v Starem pristanišču, pa tudi na tržaško mestno središče nasploh ter na glavne zdravstvene objekte v Trstu. Tako mnenje prevladuje v slovenskih krovnih organizacijah in pri slovenskih izvoljenih predstavnikih v tržaškem občinskem svetu. Časi za širitev vidne dvojezičnosti so zreli, saj dvojezični napisi v cepilnih centrih niso naleteli na nobeno nasprotovanje, ugotavljajo predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, ter slovenska tržaška občinska svetnika Valentina Repini in Igor Svab.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je bolj previden in opozarja predvsem na to, da se je treba držati zakona, saj, kot pravi, če izvajaš zakon, ne zgrešiš nikoli. Direktor tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana pa ne izključuje možnosti namestitve dvojezičnih napisov v tržaških bolnišnicah, zanj je to dober predlog.