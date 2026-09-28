Kakšna naj bo prihodnost policijskega kopališča?

Policijsko kopališče na miljski obali, nedaleč od pomola T, je že skoraj štirideset let zapuščeno in na prodaj od leta 2005. V njem je nekoč delovalo poletno rekreacijsko središče za policijsko osebje in njihove družine. Na voljo so bili bazeni različnih velikosti, teniška igrišča, igrala in gostinski lokal.

Prenova 16.000 kvadratnih metrov velike površine zahteva večjo naložbo, na katero do sedaj ni bil nihče pripravljen. Da bi ponovno opozorile na potencial, ki ga ima območje, so zato miljske levosredinske stranke pripravile več predlogov in jih predstavile miljski občini z željo, da ne bi nekdanjega kopališča prepustili samo zasebnim vlagateljem, temveč da bi ga spremenili v kraj za skupnost. Predloge so podpisali miljska Demokratska stranka, Gibanje 5 zvezd, AVS, Odbor za Oreh, Krožek Alma Vivoda Stranke komunistične prenove, Slovenska skupnost in Spazio Muggia.

Iz krožka Miani se oglaša tudi miljski občinski svetnik Maurizio Fogar, ki si želi, da bi prostor namenili skupnosti.