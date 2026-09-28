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Padriški predor do petka zaprt v smeri Moščenic

Nadaljujejo se vzdrževalna dela

Spletno uredništvo |
Padriče |
28. sep. 2026 | 12:04
    Padriški predor do petka zaprt v smeri Moščenic
    Padriški predor( Arhiv )
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Družba Anas sporoča, da bo padriški predor na avtocestnem priključku od danes do petka do 18. ure zaradi vzdrževalnih del spet zaprt v smeri proti Moščenicam. Vozila bodo pred predorom preusmerjali proti Bazovici.

Padriški predor družba Anas zaradi vzdrževalnih del zapira že od maja meseca, bodisi v smeri Trsta bodisi v smeri Moščenic. Zapore voznikom povzročajo veliko nevšečnosti, problematična je predvsem zapora v smeri Trsta, saj nastanejo na drugih bližnjih cestah, ki vodijo v Trst, veliki zastoji.

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