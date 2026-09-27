Pot SPDT od alpskih vrhov do morja tudi mimo Briščikov

Od alpskih vrhov pa vse do morske gladine se spušča Vertikala, planinska pot Slovenskega planinskega društva Trst (SPDT). Pot s severa proti jugu povezuje kraje, ki jih že stoletja naseljujejo Slovenci. Hoditi po njej pomeni potopiti se v prostor, kjer se pisana in govorjena beseda spremenita v most: tu se slovenščina zliva z italijanščino, nemščino in furlanščino ter potovanje spreminja v živo pričevanje o kulturnem bogastvu in edinstvenosti severnega Jadrana.

Planinsko pot so predali namenu pred 51 leti. Začne se na Peči, na Tromeji, in se nato spusti do doline Rezije in Benečije. Nadaljuje se vse do Krasa in čez rob do Jadranskega morja. Njeni odseki so poimenovani po Alojzu Dolharju, Henriku Tumi, Martinu Čedermacu, Klementu Jugu, Zorku Jelinčiču in Stojanu Sancinu. Označena je z modrim kolobarjem in belo piko. Pred kratkim je bila na novo označena in posodobljena. Da bi bila pot bolj prepoznavna tudi za širšo javnost, je SPDT postavil novo informativno tablo pri Briščikih, natančneje na ploščadi ob izhodu iz Briškovske jame. Izjemno obiskana lokacija bo projektu zagotovila vidnost. Tablo je društvo postavilo ob podpori Občine Zgonik.