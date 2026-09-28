Table govorijo o ljudeh in njihovih zgodbah

Koračnica Pihalnega orkestra Ricmanje je v soboto v Parku Hribenca v Zabrežcu pospremila začetek praznične prireditve ob slovesnem odkritju okrog 40 tabel z ledinskimi imeni naselij Boršt, Zabrežec, Jezero in Hrvati. In v njenem ritmu so na prizorišče prikorakale breške narodne noše. Simbolno je organizator slavja, Srenja Boršt, izbral Hribenco, table iz jekla korten z imeni raznih predelov vasi pa že marsikje stojijo in opozarjajo na zgodbe ljudi, ki imajo tam svoje korenine, je zbrane nagovorila Deva Pincin. »Oživljamo spomin, ki je nosilec pripadnosti, čustev in skupne predstave o tem, kdo smo. Table vabijo, da raziščemo dalje, da prepoznamo vrednost naše kulturne dediščine in jo začutimo v našem vsakdanu. Da rastemo naprej.«

Po večletnih prizadevanjih so dobila naša ledinska imena vidno in trajno podobo, je uvodoma dejal predsednik Srenje Boršt Emil Petaros in potrdil, da je v štiridesetih imenih »zapisana sled naših ljudi, zgodovina naših vasi«. Danes vračamo imena prostoru, ki mu pripadajo, naj govorijo o nas, o našem kraju in naši zgodbi, je opozoril in napovedal, da bodo v prihodnje postavili še pet informativnih točk ter kamnite table z družinskimi hišnimi imeni.

Dokaz izvora vasiZakaj je pomembno, da javno izpostavimo ta imena, je zbrane izzval glavni govornik Vojko Slavec. »Na tak način dokažemo tujcem in občasnim turistom pravi izvor naših vasi,« je dejal in ugotavljal, da jih tudi večina mladih danes ne pozna. V svojem govoru je izpostavil, kako je pomembno ohraniti vez s preteklostjo in se zaustavil pri zgodovinskih zapisih, v katerih stara slovenska imena, priimki in ledinska imena dokazujejo dolgo prisotnost slovenskega prebivalstva na tem območju.