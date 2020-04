Kar 42 % vseh petkovih kazni v FJK je padlo na Tržaškem

Policisti, lokalni policisti, karabinjerji in finančni stražniki so v petek na Tržaškem ustavili in legitimirali 1021 oseb. Med temi je bilo 68 takih, ki so kršili protikoronavirusne omejitve, zato jih je doletela kazen. Oglobili so torej 6,6 % legitimiranih oseb. Kaže sicer, da je bilo v petek v Furlaniji - Julijski krajini ravno na Tržaškem največ takih, ki niso upoštevali omejitev, saj je delež napisanih kazni za kar 42 % »tržaški«.

Eno osebo je doletela kazenska ovadba zaradi navajanja lažnih osebnih podatkov. Pripadniki varnostnih organov so v petek potrkali na vrata 304 trgovin in gostinskih lokalov: med temi je bil samo eden, ki je kršil zapovedane omejitve.