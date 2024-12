Karabinjerji sinoči na Krasu aretirali eno osebo in identificirali 399 ljudi

Nabrežinsko poveljstvo karabinjerjev je sinoči koordiniralo poostreno akcijo v boju proti tatvinam in kršitvam cestnoprometnega zakonika na Krasu, pri kateri so med drugim sodelovale patrulje z Opčin in Proseka ter iz Barkovelj in Miramara.

Na avtocestnem priključku so aretirali 37-letnega romunskega državljana na begu. Iskali so ga od leta 2022. V zaporu mora prestati eno leto in nekaj več kot deset mesecev kazni zaradi več kaznivih dejanj proti premoženju, zaradi preprodaje ukradenega blaga in zaradi ropa, ki jih je storil med letoma 2013 in 2018 v Vicenzi. Prepeljali so ga v tržaški zapor.

Pregledali so 79 vozil in identificirali 399 ljudi. Izrekli so šest glob za skupnih 4300 evrov zaradi kršitve cestnoprometnega zakonika, in to zlasti zaradi vožnje z avtomobili, ki bi morali prisilno mirovati, zaradi neopravljenega tehničnega pregleda ali zaradi prehitevanja ob dvojni črti.