Karabinjerji zaradi nepravilnosti izdali globe za 60.000 evrov

Karabinjerji iz oddelka inšpektorata za delo so v zadnjem času v Trstu poostrili nadzor predvsem v javnih lokalih in gradbenih podjetjih. Pri tem so bili pozorni predvsem na skladnost s predpisi za varnost pri delu in zakonito zaposlovanje delavcev.

V zadnjem času so nadzor izvedli pri desetih gradbenih podjetjih, javnih lokalih in sejemskih dejavnostih ter pregledali status 25 zaposlenih, med katerimi so štirje delali na črno. V dveh kmetijskih podjetjih so karabinjerji odkrili prodajalca, ki je delal na črno brez pogodbe, zato so obe začasno zaprli in jima naročili, naj zaposlita delavce, ker jih je več kot 10 odstotkov v podjetju delalo nezakonito.

V enem od gradbenih podjetij pa so ugotovili, da enajst delavcev ni opravilo tečaja za varnost pri delu. Karabinjerji so delodajalce skupno oglobili za 60.000 evrov.