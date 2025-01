Karabinjerke in karabinjerji obiskali male paciente

Karabinjerke in karabinjerji tržaškega poveljstva so včeraj obiskali male paciente, ki so hospitalizirani v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo v Trstu, da bi njim in njihovim staršem ponesli malo razvedrila in bližine. Obdarili so jih z igračami, sladkarijami in bomboni. Srečanje je potekalo v prijetnem in prisrčnem vzdušju.