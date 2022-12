Kardiolog Sinagra prevzel zlatega sv. Justa

Nagrado zlati sv. Just, ki jo že 56 let podeljujejo tržaški kronisti deželnega novinarskega sindikata Assostampa, je danes pred polno dvorano občinskega sveta prevzel mednarodni priznani kardiolog in predstojnik oddelka za kardiologijo v katinarski bolnišnici Gianfranco Sinagra. Posebno posthumno priznanje je letos pripadlo prezgodaj preminulemu odgovornemu uredniku dnevnikov Il Piccolo in Messaggero Veneto Omarju Monestierju. Osebama torej, ki sta se z dušo in telesom predali svojemu poklicu. In tudi človekoma, ki nista bila rojena in ki nista niti odrasla v Trstu. Prvi je v to mesto prišel študirat, drugi pa vodit krajevni dnevnik.

Prav zaradi tega, ker Trst premore celo vrsto zaslužnih osebnosti, za katere je to mesto postalo drugi dom, so kronisti deželnega novinarskega sindikata pred časom spremenili pravilnik in začeli nagrajevati tudi ljudi »od zunaj«, je na današnji slovesnosti povedal predsednik sindikata Assostampa Carlo Muscatello, ki je v svojem nagovoru izpostavil tradicionalno odprtost mesta do drugih. Ob tem pa tudi obžaloval, da pravilnika niso spremenili prej in nagradili astrofizičarko Marherito Hack.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.