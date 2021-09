Kardiološko središče poimenovali po Fulviu Cameriniju in Primu Rovisu

Kardiološko središče katinarske bolnišnice bo čez teden dni paciente sprejemalo z novim imenom. Poimenovali ga bodo po Fulviu Cameriniju, svetovno priznanemu kardiologu, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postavil na noge kardiološki oddelek v tržaški glavni bolnišnici. Ambulante in diagnostični del središča pa bodo posvetili kavnemu podjetniku in dobrotniku Primu Rovisu. Slovesnosti se bodo prihodnji torek ob 11. uri med drugimi udeležili podpredsednik deželne vlade FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi, rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda in generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Ime Camerinija je tesno spojeno tudi s kulturo in politiko, bil je med drugim tržaški občinski svetnik in v 90. letih ter v prvih letih novega tisočletja senator v vrstah leve sredine. Neizbrisen pečat je pustil tudi med Slovenci v Italiji, saj je bil njen neutrudni zagovornik in je odigral ključno vlogo pri sprejetju zaščitnega zakona 38/2001. Bil je tudi med ustanovitelji Skupine 85, ki še danes gradi mostove med slovensko in italijansko skupnostjo. Rovis pa se je poleg spretne podjetniške žilice v zgodovino Trsta zapisal kot radodarni zagovornik najšibkejših. Po njem bodo med drugim poimenovali tudi eno izmed desetih teras kopališča Topolini v Barkovljah. Oba povezuje trud za najšibkejše, angažiranost na družbenem in političnem področju ter prizadevanje za širšo skupnost.