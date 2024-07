V Rimu nagradili tudi kmetiji z Goriškega

Med prejemniki priznanj na 22. mednarodnem enološkem tekmovanju Città del Vino sta tudi slovenski kmetiji z Goriškega, in sicer kmetiji Komjanc in Sanzin. Tekmovanje velja za najbolj pomembno v Italiji, nanj se vsakoletno prijavi na stotine različnih kmetij.

Komjančev modri pinot Dedica 2019 je prejel 92,2 točke in veliko zlato medaljo, najvišje priznanje na skupni lestvici, friulano 2023 Doc Collio pa si je z 89,4 točke priboril zlato medaljo. »Svojemu delu se posvečamo s trudom in vztrajnostjo, zato smo zadovoljni z uspehom na tako zahtevnem tekmovanju,« pravi Robert Komjanc.

Goriška kmetija Sanzin pa se je predstavila s penino Prima Res, ki je osvojila 87,8 točke. Mešanica chardonnaya in modrega pinota z 20-mesečnim zorenjem na kvasovkah se je uvrstila med najboljša peneča vina in prejela zlato nagrado. »Priznanje je bilo prijetno presenečenje, ki nas je poplačalo za vložen trud. Že od samega začetka smo stremeli po kakovosti. Dejstvo, da je to priznala tudi žirija izkušenih enologov in someljejev, nam je v ponos,« se veseli David Sanzin, ki se je s kmetijstvom začel ubadati leta 2020.

Nagrajevanje je ob prisotnosti ministra Francesca Lollobrigide odvijalo v dvorani Giulio Cesare na Kapitolskem griču v Rimu, pokušnje vin pa so med 31. majem in 2. junijem potekale v Gorici. Strokovnjaki so okusili preko 1300 različnih vin: osemdeset odstotkov jih je bil iz Italije, ostalih dvajset pa iz 11 tujih držav, med katerimi so bili Libanon, Izrael, Čile in Mehika.