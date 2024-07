»Potrebujemo alternativne oblike zapornih kazni«

Da v Italiji potrebujemo alternativne oblike prestajanja kazni, je prepričan tržaški škof Enrico Trevisi, ki je v javnem pismu spomnil, da so zaporniki ljudje z ranjenim dostojanstvom. Pravosodna reforma Cartabia namreč v nekaterih primerih uvaja možnost alternative zaporu za odsluženje kazni. »Število samomorov v zaporih je dramatično,« je dejal škof in dodal, da so ob izpustitvi na prostost jetniki prepuščeni sami sebi. Škofa skrbi tudi večanje kaznivih dejanj, zaradi katerih je predvidena kazen z zaporom, opozoril pa je tudi na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je leta 2013 Italijo obsodilo zaradi nehumanih razmer v zaporih.

»Zapori naj postanejo humani kraji, kraji, ki ljudi ne vodijo v še hujše prestopništvo. Kraji, v katerih se osebam pomaga, da zaživijo novo življenje,« je povedal škof, ki se je v sporočilu skliceval na italijansko ustavo. Ta pravi, da kazni ne smejo biti take, da bi nasprotovale clovečanskemu čutu, temveč morajo težiti k prevzgoji obsojenca.