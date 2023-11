Karibski otoki? Ne, Križ!

Naliv z zelo močnim vetrom ter posledični visoki valovi so predstavljali zelo hudo preizkušnjo tudi za portič na Mulu pod Križem. Iz Društva prijateljev portiča so nam povedali, da tako visokih valov, ki so z lahkoto preskočili malo in veliko »buoko« (tako Križani pravijo malemu in velikemu pomolu), še niso videli. »V enem trenutku je zgledalo, da nismo v Križu, temveč na Floridi ali Karibskih otokih, kjer so orkani in zračni vrtinci precej pogosti,« nam je povedal eden od očividcev.

Zanimivo bi bilo vedeti, če so takšne valove kdaj doživeli kriški ribiči, najbrž so jih, morda pa tudi ne, kdo ve. Nekaj bark je potonilo, za druge so lastniki med nevihto okrepili priveze ter jih tako rešili, večji del pa jih je na srečo odnesel brez »prask«.

V prihodnjih dneh bo jasna in vidna škoda, ki jo je slabo vreme povzročilo obalnemu pasu od Grljana do Križa, Nabrežine, Sesljana in Devina. Materialna škoda npr. na priobalnih stavbah je najbrž minimalna, drugo so pristani in betonski pomoli, da ne govorimo o obali, ki je marsikje spremenila videz. Vejevje, les hlode in druge odpadke, ki jih je naplavilo morje, ne bo najbrž nihče odnesel ali počistil, za to bo, kot vedno, poskrbelo samo morje.