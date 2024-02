Karte z deželnimi lepotami in obleke iz proizvodnih odpadkov

Pri družbi Modiano so pravkar tiskali štiri nove pakete igralnih kart, ki so posvečeni krajinski dediščini naše dežele. Predstavili so jih ob včerajšnjem odprtju manjše razstave Ciclo e riciclo tra gioco e identità, ki je tačas na ogled v pritličnih prostorih muzeja Sartorio (Trg papa Giovanni XXIII 1) in je nastala ob drugi izvedbi čezmejnega projekta Le Mani d’oro v organizaciji društva Opera Viva s podporo Dežele FJK in Italijanske Unije, v sodelovanju z Občino Trst, goriškim Kulturnim domom in družbo Modiano Industrie Carte da gioco e affini.