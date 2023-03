Kazen za Milanove navijače

Tržaški kvestor Pietro Ostuni je odredil prepoved dostopa na športne prireditve (t.i. Daspo) za šest navijačev nogometnega kluba Milan, ki so 25. oktobra lani razdejali avtocestno počivališče Devin Jug, ko so se vozili na tekmo nogometne lige prvakov v Zagrebu med Milanom in Dinamom Zagreb.

Kljub posredovanju politične policije Digos in prometne policije so le z natančno preiskavo, ki so jo izvedli v sodelovanju z milansko kvesturo, rekonstruirali dinamiko kaznivega dogodka, ki je bil videti načrtovan. Ugotovili so, kdo so odgovorne osebe in odkrili, da je za dve od njih že veljala prepoved Daspo s strani milanskega kvestorja, zato so ju ovadili tožilstvu zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah. V vsesplošnem neredu, ki ga je povzročilo več sto navijačev, so nekateri ukradli različne proizvode, ki so bili razstavljeni na policah, jedli so hrano, ne da bi jo plačali, nekatere predmete pa so skrili pod bunde. Prodajalce, ki so zahtevali plačilo, so zmerjali in se s počivališča odpeljali, ne da bi karkoli plačali.

Kvestor je šestim navijačem za obdobje od enega do treh let prepovedal dostop na profesionalne nogometne in košarkarske tekme tako v Italiji kot v tujini. Prepoved velja tudi za železnice, avtoceste, počivališča in letališča, kjer se zbirajo gledalci tekmovanj.