Kazen za podjetje, ki je nepravilno odlagalo odpadke

Zaključil se je kazenski postopek, ki so ga policisti začeli oktobra 2020 proti podjetju, ki je odvrglo gradbene odpadke na kraško območje pri v Ul. Peco nad Naseljem sv. Sergija. Lokalna policija je o tem obvestila oddelek okoljske policije, ki je na kraju našel približno trideset plastičnih vreč, v katerih so bile mavčne plošče, plastični in kovinski materiali, kopalna kad, vzmetnica in večja količina razbitih ploščic v skupni količini približno 17 kubičnih metrov odpadkov.

Policisti so najprej odkrili stanovanje, ki so ga delavci prenavljali, nato pa še lokalno podjetje, ki je bilo odgovorno za kaznivo dejanje in je specializirano za gradbena in obnovitvena dela.

Potem ko so zbrali dovolj dokazov, je tožilstvo naročilo okoljski policiji, naj izvede preiskavo pri podjetju in zaseže tovornjaka, s katerima so odvrgli material in zaslišali odgovornega v podjetju.

O kazni je odločalo tržaško sodišče, ki je za odgovornega v podjetju določilo, da se šest mesecev ne bo smel oddaljiti iz občine stalnega bivališča brez dovoljenja in se bo moral enkrat dnevno zglasiti pri uradu za javno varnost, ne bo smel imeti orožja, začasno mu bodo odvzeli vozniško dovoljenje in potni list. Podjetje bo moralo poskrbeti za pravilno odlaganje odpadkov, tovornjaka pa so jim zasegli dokončno.