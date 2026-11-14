Openski tramvaj bo miroval tudi v nedeljo in ponedeljek

Openski tramvaj, ki danes zaradi okvare ne vozi, bo miroval tudi v nedeljo in ponedeljek. Usoden je bil kratek stik na tramvajski kontaktni mreži, ki se je pojavil na območju med transformatorsko postajo in Ferlugi, je sporočilo podjetje Trieste Trasporti.

Danes in jutri bodo sanirali posledice kratkega stika v transformatorski postaji, v ponedeljek pa bo specializirano podjetje zamenjalo poškodovani del kontaktne mreže. Avtobusno progo št. 64 med Trgom Tommaseo in Opčinami bodo do nadaljanjega okrepili.