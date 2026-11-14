Najpogostejši vzrok nenadnih srčnih smrti pri mladih ishemična bolezen

V Furlaniji – Julijski krajini so med letoma 2021 in 2026 zabeležili 192 primerov nenadnih srčnih smrti pri ljudeh, ki še niso dopolnili 60. leta starosti. Najpogostejši vzrok nenadne smrti je bila ishemična bolezen srca. Pri nekaterih primerih so med posmrtno raziskavo zdravniki ugotovili gensko mutacijo, kar je ključno za ugotavljanje podobnih genetskih sprememb pri ostalih družinskih članih.

Podatke, ki izhajajo iz deželnega registra nenadnih srčnih smrti pri mlajših ljudeh v FJK, so predstavili včeraj v veliki dvorani katinarske bolnišnice. Pri projektu raziskovanja nenadnih smrti sodelujejo vsa deželna zdravstvena podjetja in Univerza v Trstu. Projekt povezuje tudi različne kategorije strokovnjakov: kardiologe, sodne zdravnike, patologe, toksikologe, genetike in druge, cilj je ugotoviti vzroke nenadnih smrti ter v primerih, ko obstaja sum na dedno bolezen, omogočiti preventivne preglede družinskih članov.

»Odločili smo se, da bomo raziskali vzroke nenadnih smrti ne samo v okviru sodnih obravnav, temveč v vseh primerih,« je pojasnil sodni zdravnik in koordinator projekta Stefano D’Errico. Ob njem projekt vodi tudi Gianfranco Sinagra, vodja oddelka za srčne bolezni katinarske bolnišnice, ki je poudaril pomen projekta pri razvijanju programov za preventivo. Generalno direktor Zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana pa se je zahvalil Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki je projektu v prvem in drugem triletju izvajanja namenila 900 tisoč evrov, za prihodnje triletje pa 950 tisoč evrov.