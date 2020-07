Kdo bo premagal Dipiazzo?

Tržačani bodo čez eno leto poklicani na volišča za obnovo občinskega sveta in izvolitev župana. Čeprav se lahko zdi dvanajst mesecev še dolgo obdobje, se je volilna kampanja dejansko začela že pred časom. V raznih strankah in gibanjih se pripravljajo načrti, ponekod se tudi brusijo noži.

V desni sredini je kljub močnemu položaju Lige nazadnje prevladala odločitev, da bo ponovno kandidiral zdajšnji župan Roberto Dipiazza. Ta bo nedvomno zaigral na zanj logične strune, češ da so zaprli koksarno in plavž škedenjske železarne, najbrž bo poudarek tudi na rasti pristanišča. najbrž bo poudarek tudi na rasti pristanišča. Kandidat leve sredine, ki ga bo skušal premagati, naj bi bil Francesco Russo iz vrst Demokratske stranke (DS), ki je pred leti na primarnih volitvah klonil pred Robertom Cosolinijem. Marsikaj bo sicer odvisno od njegovega zdravstvenega stanja. Pred dnevi je vsekakor prav Cosolini javno podprl njegovo kandidaturo.

Kaj pa se dogaja v levi sredini oziroma opoziciji? V zadnjem času se je pojavila tudi iskrica, da bi na čelu široke koalicije kandidiral minister za gospodarski razvoj Tržačan Stefano Patuanelli iz vrst Gibanja 5 zvezd (G5Z). Ta je to možnost odločno demantiral, a ni izključeno, da bi lahko razmišljali o navezi med DS in G5Z poleg na državni tudi na lokalni ravni. Pogajanja in dogovarjanja med strankami in gibanji so seveda v teku in je prerano računati na kakšno uradno stališče. Demokratska stranka se vsekakor zavzema za to, da bi se na prihodnjih volitvah s skupnim županskim kandidatom predstavila čim širša enotna koalicija.