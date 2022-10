Kdo so favoritke letošnje Barcolane?

Kdo so favoritke, ki bi lahko danes zmagale?

Arca Furia Benussija, zmagovalka zadnje Barcolane 2021. 100-čeveljsko črno lepotico so letos še dodatno izboljšali. Je sicer več kot 20 let stara jadrnica, ki so jo korenito posodobili leta 2012, letos še dodatno. Na čelu projekta je Tržačan Furio Benussi.

Največja slovenska jadrnica je Way of Life, ki se s posadko sicer pripravlja na drugačen tip regat na odprtem morju. Ekipa Gašperja Vinčeca je slavila že leta 2019, tistega leta sicer z manjšo Maxi Jeno, ki je bila že odeta v barve projekta Ewol Way of Life. Letos bo slovenska ekipa drugič nastopila s 26-metrsko jadrnico Morning Glory (danes Way od Life): lani je bila zaradi okvare druga, sicer pa je jadrnica na Barcolani že slavila, leta 2017 in 2018 kot Spirit od Portopiccolo pod vodstvom Furia Benussija.

Portopiccolo Prosecco Doc, več kot 26-metrsko jadrnico, krmari večkratni zmagovalec in odličen poznavalec Tržaškega zaliva Mitja Kosmina. Ekipa Claudia De Martisa je italijansko-slovensko-hrvaška – član ekipe je tudi jadralec JK Čupa Sebastian Cettul, častna gostja pa sta ukrajinska jadralca Oskar in Sviatoslav Madonich.

Novinka na Barcolani je Deep Blue, ki je v lasti Wendy Schmidt (žena bivšega izvršnega direktorja Googla Erica Schmidta), ki jo tudi krmari. Podjetnica in borka za (čiste) oceane (soustanoviteljica organizacije 11th Hour Racing, ki se bori za trajnostni razvoj okolja) ima sicer od vseh najnovejšo jadrnico, ki jo upravlja z mešano ekipo novozelandskih, avstralskih in ameriških jadralcev, med katerimi je edini »tujec-domačin« Alberto Visentini. Regatna jadrnica je hitra pri obratih, kar bi ji lahko danes prav prišlo.

Ob njih pa je še cela vrsta drugih jadrnic, ki bi lahko presenetile. Med njimi zagotovo tudi »mala«, a vedno konkurenčna Maxi Jena zdaj s črnogorsko posadko Miloša Radonjića. Lahko pa še kdo drug preseneti.