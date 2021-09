»Kdor nima covidnega potrdila, mora izstopiti«

Ob vozovnici je odslej na vlaku treba sprevodniku obvezno pokazati tudi covidno potrdilo oziroma t.i. green pass. Pa ne na vsakem vlaku, pač pa le na hitrih vlakih, nočnih vlakih in intercity vlakih, medtem ko so potniki regionalnih vlakov tega oproščeni, pa čeprav se premikajo med različno covidno obarvanimi deželami.

Pravilo je stopilo v veljavo z današnjim dnem in na tržaški železniški postaji vsaj v dopoldanskih urah ni bilo beležiti nobenih težav ne s strani potnikov, pa niti s strani teh, ki so poverjeni za preverjanje potrdila. »To smo edinole sprevodniki, ki lahko za dokazilo zaprosimo tudi na peronu, preden sploh vlak odpelje,« je povedal sprevodnik Antonio, ki je s kolegom na drugem peronu čakal na potnike, ki so želeli na vlak namenjen v Rim.

V rokah sta oba sprevodnika imela tablični računalnik, s katerim sta s pomočjo naložene aplikacije preverjala, ali potniki izpolnjujejo predvidene pogoje. Vsak, ki je s kovčkom v rokah prihrumel na peron, se je ustavil pred sprevodnikom, pokazal mobilni telefon s potrebno QR kodo oziroma enakovredno papirnato potrdilo (za tiste, ki nimajo mobilnega telefona).

Preverjanja na peronu sprevodniki vsekakor opravljajo le na začetni postaji (potrdila in vozovnice sprašujejo potnike itak tudi med vožnjo), ko bi morali izstopiti na vsaki vmesni postaji, da bi potnike »ujeli« pred vstopom na vlak, pa bi tvegali, da bi prišlo do precejšnjih zamud. »Sicer pa velja naslednje: kdor ne bo imel covidnega potrdila, bo moral izstopiti na prvi postaji. Kdor ga že med preverjanjem na peronu nima, pa sploh ne sme na vlak.«