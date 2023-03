Kdor odlaga odpadke v naravo, tvega zaporno kazen

Divje odlaganje smeti je kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do dveh let in denarna kazen v višini do 26.000 evrov. Tako je v četrtek zvečer v polni dvorani Slovenskega kulturnega društva Grad pri Banih povedal namestnik tržaškega kvestorja Michele Amatulli. Bani so namreč že več let prizorišče sistematičnega divjega odlaganja odpadkov v naravo. Steklo, plastika in najrazličnejši gradbeni materiali kazijo naravo v okolici vasi.

Poleg Amatullija so spregovorili major Cristian Giavedoni, poveljnik nabrežinske postaje karabinjerjev, poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi in Massimo Visintin, poveljnik gozdnih policistov za Milje, Dolino, Trst in Repen.

Karlo Grgič, koordinator Agrarne skupnosti jusov in srenj, je izpostavil dejstvo, da se Občina Trst sklicuje na jusarsko lastnino samo, ko je treba na zemljiščih kaj urediti, sicer pa trdi da so zemljišča njena last. Z njim se je strinjal namestnik kvestorja Amatulli, ki je dejal, da bi morali sami prebivalci kraških vasi upravljati z jusarsko lastnino. Dejal je tudi, da bi morala občina Trst upoštevati načela pravne države: openski jus je namreč leta 2018 na vrhovnem sodišču zmagal sodbo proti Občini Trst in Deželi Furlaniji - Julijski krajini glede lastništva zemljišč. Ko je to slišal, je poveljnik lokalne policije Milocchi vstal in protestno zapustil dvorano. Na Grgičeve besede se je navezal tudi Premolin, ki je prisotne pozval, naj se informirajo o delovanju jusov, saj gre za pojav, ki je v zgodovini krojil usodo Krasa in njegovih ljudi.

Poveljnik Walter Milocchi je včeraj za Primorski dnevnik potrdil, da je predčasno zapustil Bane, »ko se je debata o odpadkih spremenila v politično debato. O odnosih med jusi in Občino se govori že desetletja; neprimerno se mi zdi, da bi jaz, tehnik, odgovarjal na politična vprašanja in obtožbe na račun Občine Trst.«

