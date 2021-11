»Ko bo prišlo do 50.000 podpisov, bo šlo za eno izmed najbolj podpisanih peticij na portalu Change.org,« piše na spletni strani, kjer sta Tržačana Mitja Gialuz in Tiziana Benussi v nedeljo začela zbirati podpise za boljšo podobo Trsta, mesta, ki ni le »prestolnica« covidnega potrdila. Trenutno je peticijo podpisalo več kot 37.000 oseb.

Med politiki, ki so podpisali peticijo, sta tudi senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani. Pridružili so se jima še deželni svetniki Gibanja petih zvezd in deželni guverner Massimiliano Fedriga. Predvsem pa so poziv v podporo »mesta znanosti, dela, kulture in odgovornosti« podpisali številni manj znani obrazi. Nekateri so na portalu tudi pojasnili zakaj: »Ker se lahko rešimo samo skupaj in odgovorno«, »Ker namesto tega, da bi več časa preživljala s svojimi otroki, odpiram nove covidne oddelke«, »Ker sem zdravnik anesteziolog in sem videl umirati covidne bolnike. Prej tega ni bilo mogoče preprečiti, sedaj pa ja«.