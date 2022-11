Ker se niso vdale, so se zapisale v zgodovino

Med znanstveniki, vpisanimi v mednarodno astronomsko zvezo, je žensk le 18 odstotkov. Največ izmed teh je Italijank. V Sloveniji podrobnih podatkov o številu žensk, ki raziskujejo vesolje, nimajo, iz zadnje študije s tem v zvezi (iz leta 2013) pa je razvidno, da je diplomantk in diplomantov doktorskega študija v tej stroki vedno več. Še posebno je naraslo število diplomantk (leta 1981 je teh bilo približno 9 odstotkov, leta 2011 pa 50 odstotkov), višje delovne oziroma akademske položaje pa še vedno zasedajo v glavnem moški.

Ženska pot v odkrivanje vesolja pa ni nikoli bila lahka, čeprav je bila njihova vloga pri napredku astronomske znanosti ključna, je na predavanju Kako so astronomke spreminjale svet povedala doktorica astrofizike in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko na ljubljanski univerzi Dunja Fabjan. Članica Astronomske skupine je v organizaciji Društva slovenskih izobražencev gostovala v Peterlinovi dvorani.