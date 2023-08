Kilometrski zastoji pri Moščenicah

Na deželnem avtocestnem omrežju družba Autostrade Alto Adriatico so za danes napovedovali črno soboto, kar se je tudi uresničilo. Na današnji dan se namreč nekateri turisti že vračajo na dom, drugi pa se komaj odpravljajo na dopust. Do zastojev prihaja zlasti na nekaterih odsekih med Trstom in Benetkami.

Okrog 12. ure je pred cestinsko postajo pri Moščenicah v smeri proti Benetkam nastal 4-kilometrski zastoj. V smeri proti Trstu pa je nastal 2-kilometrski zastoj. Promet se je glede na isto soboto v lanskem letu povečal za štiri odstotke.

Pred dvema tednoma so ob začetku največje sezone dopustov zabeležili pet odstkotkov višji promet kot lani.