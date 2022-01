Kitajci vstopajo v leto tigra, ki prinaša pozitivno energijo

Leto 2022 bo v znamenju tigra, ki bo svojo vladavino začel v torek, 1. februarja, ko se po kitajskem lunarnem koledarju prične novo leto, ki ga Kitajci štejejo kot leto 4719. Po kitajski tradiciji se v letu tigra ljudje znebimo nesreč. Da bi se to zgodilo in da bi se znebili pandemije, si močno želi tudi predsednik društva Nuove vie della Seta, sicer pa tudi profesor kitajskega jezika na Visoki šoli za prevajalce in tolmače in na klasičnem liceju Carducci-Dante, Gao Xu, ki je tudi letos ob kitajskem novem letu organiziral teden kitajske kulture. Ta bo potekal od danes do 29. januarja. S predsednikom kitajskega društva, ki točno polovico svojega življenja živi v Trstu, smo se pogovarjali o tradicionalnem kitajskem prazniku, pandemiji, politiki in kitajski disciplini.

Kitajci s prihodom novega leta vstopajo v leto tigra. Kaj prinaša to leto?

To leto naj bi bilo po kitajski tradiciji revolucionarno. Leto tigra naj bi nas očistilo umazanih reči. To so lahko bolezni, umazana duša ali pandemija. Tiger je pozitivno znamenje, ki prinaša dobro energijo. Upamo, da se bo to zares uresničilo.

Pred dvema letoma, ko sva se pogovarjala ob enaki priložnosti, ste dejali, da leto podgane prinaša spremembe. In kitajski jasnovidci so imeli prav. V letu podgane je svet prizadela pandemija novega koronavirusa.

V kitajski tradiciji leto podgane ne prinaša nič dobrega. In tudi tokrat se je vedenje prednikov izkazalo za pravo. Že leto bivola, ki se izteka, je bilo boljše, čeprav se je omejevanje ljudi nadaljevalo. Bivol je vladar koncepta odmaknjenosti, izolacije ali samote. Tiger pa ima revolucionarno moč, ki jo bo treba izkoristiti. Nekatere kitajske znanstvene študije, ki jih je objavilo pristojno ministrstvo, že napovedujejo, da se bo pandemija konec leta umirila. A seveda to velja za Kitajsko.