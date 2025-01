Kitajska, Finska in Švedska najbolj priljubljene destinacije naših bralcev

Kitajska, nordijski državi Finska in Švedska, regija Lacij in Maroko. To je vrstni red najbolj priljubljenih destinacij, ki jih letos prireja Primorski dnevnik s turistično agencijo Aurora Viaggi. Danes zjutraj ob deveti uri so na sedežu agencije v Ul. Trento začeli sprejemati prve prijave. Z odzivom strank so bili zelo zadovoljni. Kapacitete dvotedenskega potovanja na Kitajsko (od 15. do 28. oktobra) so v dveh urah skoraj zapolnili, velik interes so stranke pokazale tudi za Švedsko in Finsko (od 14. do 21. junija), nekaj naročnikov in bralcev Primorskega dnevnika se je prijavilo tudi na izlet na otoka Ponza in Ventotene v Laciju (Od 15. do 19. maja), presenetljivo malo ljudi pa se je včeraj prijavilo na potovanje v Maroko (od 21. do 28. aprila). Izlete Primorskega dnevnika organizira tudi krožek Krut, ki je za letos pripravil tridnevno potovanje v Švico (od 28. do 30. julija). Z včerajšnjim začetkom sprejemanja prijav so bili na Krutu zadovoljni, saj so prejeli malo manj kot 20 prijav.

Navade popotnikov so se sicer v zadnjih letih spremenile, sta v Aurori povedali direktorica Vera Kermez in Lucia Ciac, ki sta razložili, da se mnogi bralci in naročniki Primorskega dnevnika na izlete prijavljajo preko elektronske pošte. Dolgih vrst, ki smo jih bili vajeni v preteklosti, ko so prijave zbirali še v uredništvu Primorskega dnevnika, v agenciji včeraj niso zabeležili. Prve stranke so sicer v agencijo prišle točno ob 9. uri, a velikega navala ni bilo. Kot je povedala turistična delavka Ciac, so bile stranke, ki se Izletov Primorskega dnevnika niso udeleževale nekaj let, presenečene prav nad tem.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.