Tržaška lokalna policija obvešča, da bo ta teden (od danes, ponedeljka, 13. marca, do nedelje, 19. marca) merila hitrost na hitri cesti, na Furlanski cesti in na deželni cesti št. 35 (nekdanji pokrajinski cesti št. 35 med križiščem na Opčinah in Prosekom oz. Bani).

V primeru slabega vremena bodo merilnike hitrosti postavili v stacionarne naprave v ulicah Marchesetti, Flavia, na Reški cesti, v Miramarskem drevoredu, v Ul. Valerio in v Istrski ulici.