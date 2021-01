Kje lahko raztrosimo pepel pokojnikov

Kako bi reagirali, če bi nedaleč od vaše hiše doživeli »slovo od pokojnika« z občutenim raztrosom njegovega pepela? Po začetnem presenečenju, ki bi ga lahko spremljala tudi jeza (»zakaj ravno tukaj?«) in napetost, bi vas najbrž zanimalo, ali je to, kar počenjajo, sploh dovoljeno. Tako so se spraševali tudi Bazovci, ki so pred približno desetimi dnevi dočakali tovrstni alternativen, a vse bolj razširjen zadnji pozdrav.

Nekateri vaščani so namreč pri manjšem kalu v Babni ogradi oziroma »pr’ Babni«, kot pravijo domačini temu območju – to je v gozdu ob Resslovi poti v smeri proti Sežani, po makadamski cesti nedaleč stran od zadnje hiše – opazili skupino ljudi. »Očividci so mi povedali, da so zbrani ob kalu nekaj molili, potem pa odprli posodo – jasno je bila to žara –, potresli pepel ob levem delu kala, položili nekaj cvetja in odšli,« nam je zaupal domačin. Sam se tam redno sprehaja in videl je pepel na tleh: sprva je pomislil, da je nekdo tam kaj sežgal, iz pogovorov z vaščani pa je na dan prišel ta imenujmo ga neobičajen dogodek. Naš bazovski sogovornik je ugotavljal, da je toliko drugih za »slovo« primernejših krajev, bolj oddaljenih od zaselkov in veliko bolj odročnih ter zato intimnejših. Kdo ve, morda pa je pokojna oseba rada zahajala h kalu in si je želela za večnost »počivati« prav tam ...

O raztrosu pepela smo se pogovorili s prijazno uslužbenko pri pogrebnem podjetju Lipa. Raztros pepela je v Italiji praviloma dovoljen.