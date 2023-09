Klemen Zalar odhaja iz dolinske občine

Župnijski upravitelj Klemen Zalar je po odločitvi škofa Henrika Trevisija zapustil krmilo treh župnij v dolinski občini - v Dolini (sv. Urha), Boljuncu (sv. Janeza Krstnika) in Mačkoljah (sv. Jerneja apostola). Tam so med nedeljsko mašo prebrali škofovo sporočilo župljanom, katerega ton je kar odločen.

»Od današnje nedelje Klemen Zalar ni več vaš dušni pastir. Vrača se domov k svoji družini. Priporočamo ga Gospodu. Spomnimo se ga v molitvi. Izkoristimo to obdobje, da bi vsi našli kanček vedrine: vse vas prosim ponižnosti in duha služenja. Nekdo bo moral narediti korak nazaj, nekdo naprej, vsi pa graditi na edinosti, kot nas uči Bog,» je župljane pozval škof. Razložil je, da si bodo v omenjenih župnijah začasno pomagali z duhovniki, ki bodo maševali le ob nedeljah, dokler ne bodo našli dolgoročne rešitve. Jasnejša navodila napoveduje za prihodnjo nedeljo. »Gospod naj spremlja s svojim blagoslovom to novo obdobje v življenju vaše skupnosti,» je sklenil.

Po naših informacijah sicer kaže, da se Zalar naposled ne bo vrnil v Slovenijo, ampak naj bi kot duhovni pomočnik ostal v tržaški škofiji.

V škofovem sporočilu ni težko opaziti namiga na razkol, do katerega je v zadnjih letih prišlo med prebivalci Doline in katerega vrhunec je predstavljala afera o zvonovih. Kot znano se je Zalar sprl z delom domačinov, nekateri so se zaradi prepogostega in preglasnega zvonjenja obrnili na sodstvo, ki je ukrepalo, spravo je ovirala tudi duhovnikova neomajnost. Tako je očitno ocenil novi škof, ki si nadeja, da bi vsi skupaj našli »kanček vedrine«.