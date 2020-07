Kljub koronavirusu pripravljeni na Esof2020

Še pet tednov nas loči od znanstvene prireditve Esof2020, ki je pred izbruhom korona pandemije veljala za tržaški dogodek leta. Dogodek je bil predviden najprej julija, po prvih napovedih naj bi se v petih dneh v starem pristanišču zbralo okoli pet tisoč obiskovalcev. Nato je koronačas prekrižal prvotne načrte. Organizatorji so sklenili, da prireditev preložijo za dva meseca. Osrednji znanstveni dogodek bo tako v novem kongresnem centru potekal od 2. do 6. septembra. V popolnoma drugačnem formatu od sprva predvidenega.

Prof. Fantoni, kako napredujejo priprave na znanstveni dogodek leta?

Kar se programa tiče, smo na zelo dobri točki. Program je 95-odstotno pripravljen. Poskrbeti moramo še za manjše popravke. Za okoli 140 dogodkov smo že določili termine za predvajanje.

Koliko dogodkov bo potekalo v živo in koliko na daljavo?

V Trstu bo v živo predavalo 140 gostov. Pred izbruhom pandemije in spremembo programa smo pričakovali okoli 700 predavateljev z vseh koncev sveta. To seveda v novih okoliščinah ne bi bilo izvedljivo. Ampak to še ne pomeni, da sprva povabljeni gostje ne bodo predavali. Na Esofu2020 bodo vsekakor sodelovali, a na daljavo. Okoli 60 dogodkov bo potekalo izključno na daljavo, prek videokonferenc, približno 70 dogodkov pa bo potekalo v »hibridnem« formatu, ki pomeni mešanico nastopa v živo in na daljavo.

Bo pri hibridnem formatu lahko sodelovala publika?

Lahko, a v omejenem številu. V novem kongresnem centru bomo imeli na razpolago štiri dvorane. Največja bi v normalnih okoliščinah lahko sprejela 1800 poslušalcev. Zaradi pravil o obveznem spoštovanju varnostne razdalje bo ta dvorana lahko gostila le 400 poslušalcev. V nekaterih dvoranah bodo fizično prisotni predavatelji in moderatorji, v drugih pa bo vsebino mogoče spremljati na daljavo.