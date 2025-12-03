V Starem pristanišču začeli spet seliti migrante

V Starem pristanišču v Trstu so danes zjutraj varnostni organi začeli spet seliti migrante, ki v tamkajšnjih zapuščenih skladiščih živijo v nečloveških razmerah. Prostore bodo ustrezno zaščitili in zavarovali, da bodo zagotovili ustreznejše zdravstvene in higienske pogoje. V prejšnjih mesecih je namreč med drugim večkrat prišlo do požarov, so navedli v sporočilu za medije. Tržaška kvestura je v sodelovanju s karabinjerji, finančnimi policisti in lokalno policijo poskrbela za vse potrebne postopke, so sporočili. V druge italijanske dežele naj bi preselili približno 140 beguncev, ki so jih identificirali in preverili njihovo pravno stanje. Na prizorišču je tudi zdravstveno osebje službe 118.