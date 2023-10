Kljub obljubam Škedenj ostaja zanemarjen

Februarja leta 2021 je bila podoba Škednja zanemarjena. Neprehodni pločniki, pokvarjena cestišča, zapuščena poslopja in javne površine, zaprte trgovine in razraščene zelenice so bile del vsakdana prebivalcev pozabljenega predmestja, ko ga je takrat obiskal župan Roberto Dipiazza in obljubil izboljšanje stanja po hitrem postopku. Po več kot dveh letih se Škedenj bistveno ni spremenil. Obljube župana in z njim odbornice za infrastrukturna dela Elise Lodi so potonile v pozabo, kljub številnim pozivom občanov, sindikatov, društev, rajonskih svetnikov in strank.

»Občina Trst se ponaša z uspešnim delom na področju športa in mladih, v Škednju pa popolnoma zanemarja športne objekte in javne površine v nekdanji vasi, ki je zapuščena sami sebi,« je v soboto dejala občinska svetnica iz vrst Demokratske stranke Valentina Repini, ki je s kolego Luco Salvatijem, rajonskima svetnikoma DS Majdo Kodrič in Lorenzom Giachinijem, »starešino« Robertom Decarlijem ter mestnim svetnikom Francescom Russom (Punto Franco) povabila novinarje pred osnovno šolo Biagio Marin v Ulici Marco Praga. Betonska stavba je sicer del večstopenjske šole Italo Svevo, ob njej pa stoji nekoč baje najlepše šolsko športno središče v Trstu. Danes je to območje zapuščeno, ponekod nevarno, saj naj bi bilo nočno zatočišče tolp, podgan in mrčesa. Pred časom ga je delno upravljal košarkarski klub Servolana, ki je za najem igrišča občini plačeval simboličen evro na leto.

»Kljub številnim pozivom v občinskem svetu, programskemu načrtu s 32 predlogi, ki sta ga na podlagi pogovorov s prebivalci oblikovala sindikat SPI CGIL in združenje ARCI, ter svetniškim vprašanjem še ni bilo storjeno nič konkretnega. Škedenj potrebuje natančen program rednega vzdrževanja,« je poudarila Repini. »Prvega aprila lani je Elisa Lodi napovedala, da bo občina prejela 15 milijonov evrov za obnovo Škednja. Vlada pa prošnje ni odobrila in zdaj je govor o 4,5 milijona iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO),« je pristavila.

