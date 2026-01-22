Kljub premestitvi ostaja na cesti več kot sto ljudi

Še zdanilo se ni davi, ko se je pod monumentalnim vhodom v Staro pristanišče že zbrala množica beguncev, ki v nečloveških razmerah prebivajo v opuščenih pristaniških skladiščih med Barkovljami in Trstom. Mnogi med njimi kljub transferju ostajajo na cesti.

»Osemkrat sem že bil na kvesturi v Tržiču, osemkrat so me poslali proč. Naveličan sem čakanja,« nam je povedal mlajši moški iz Afganistana, eden tolikih, ki so za mednarodno zaščito zaprosili na Goriškem, v upanju, da bodo do azila prišli prej kot v Trstu. Pa je ostal brez strehe nad glavo in to za kar štiri mesece, od konca oktobra lani je živel v Starem pristanišču. Včeraj je bil med 116 »srečneži«, ki so jih v jutranjih urah z avtobusi odpeljali v sprejemne centre , povečini v Lombardijo in Piemont. Drugih sto ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo, še naprej bodo morali životariti v mrzlih pristaniških skladiščih. Varnostni organi so nameravali včeraj sprva izprazniti le zapuščeno skladišče št. 4, da bi ga zaprli in vhode zabili z deskami. Računali so, da bodo morali z avtobusom odseliti le nekaj več kot sto ljudi, ki so v njem bivali, a so se ušteli. Nabralo se je približno 200 ljudi.

Najprej so policisti in zaposleni na prefekturi poskrbeli za ženske in družine z otroki. 28 je bilo odraslih in mladoletnih, ki so našli začasno zatočišče v zavetišču Karitas v Ulici sant’Anastasio oziroma v Domu Malala pri Fernetičih. Okoli 10. ure pa je nastal kaos: moški, državljani Afganistana, Pakistana in Nepala, ki so do tedaj mirno čakali v vrsti, so se zgrnili nad peščico policistov in visoko v zrak molili prošnje za dodelitev mednarodne zaščite, ki so jih prejeli na kvesturah v Trstu, Tržiču in Gorici. Policisti so kričali, jih rotili, naj se ne prerivajo, in enega po enega pošiljali pod šotorček civilne zaščite.

Nekaj več kot 100 moških pa je zaman čakalo na prosto mesto na avtobusu. Ostali so v Trstu, brez strehe nad glavo. Najverjetneje si bodo začasno bivališče uredili v pristaniškem skladišču, ki ga občinski delavci še niso zaprli.