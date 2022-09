Kljub suši in drugim težavam so letos trte lepo obrodile

Škarje v roke in navsezgodaj v vinograd. Tako je v teh dneh na mnogih kmetijah, kjer letos že poteka zgodnja trgatev. Ta se je zaradi letošnjih vročih in sušnih podnebnih razmer namreč začela nekoliko prej. Grozdje za peneča vina je tako že v kleteh, v prejšnjem tednu pa so se nekateri vinarji lotili še belih sort, nato so drugi začeli včeraj.

Na kmetiji Cacovich so v soboto večkrat naložili traktor in odpeljali sočne rumene jagode. S trgatvijo bodo nadaljevali še dva vikenda, je povedal mladi Dimitri, ki od leta 2017 goji trte v Lonjerju, Ricmanjih in nekaj tudi na Katinari. V Praprotu pa smo obiskali družino Lupinc, ki se je včeraj ponovno vrnila v vinograde (tudi na Krasu so grozde za peneča vina nabrali že v prejšnjih tednih).