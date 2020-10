Kljub vsemu dobrega razpoloženja ni manjkalo, o regati odločitev okrog 7.30

»We love your mask (Obožujemo vaše maske)«. To je še eden od sloganov, ki spremlja v vseh pogledih popolnoma »drugačno« izdajo Barcolane. Današnje vreme je bilo prijazno in zato je na ulice prišlo mnogo ljudi, a prav vsi so dosledno nosili zaščitne maske. Večina ljudi se je zadrževala na Velikem trgu, kjer so paviljoni glavnih pokroviteljev, nekaj srečnežev pa se je sprehajalo na obali, kjer so privezane jadrnice velikih kalibrov.

Dostop do teh je bil omejen z ograjami. Vhod je bil na treh koncih, varnostniki pa so lahko na prizorišče spuščali zelo omejeno število obiskovalcev. V jutranjih urah so sprejeli tisoč ljudi, nato pa so obalni pas zaprli za dobri dve uri. Po tem časovnem intervalu so začeli spuščati po 25 obiskovalcev. Slika na obali je bila popolnoma drugačna kot v preteklosti, ko je tam brenčalo in frfotalo. V strogem obalnem delu zaradi omejitve gledalcev tako je bilo manj živahno. Konfuzno pa ni bilo niti na na morju, saj so zaradi zaščitnih koronskih ukrepov privezali pred obalo samo 350 jadrnic, štirikrat manj kot ponavadi.

A to dobrega razpoloženja med gledalci, med katerimi za razliko od preteklih let ni bilo veliko tujcev, sem pa tja se je sicer med sprehajalci slišal slovenski glas iz osrednje Slovenije, ni zmotilo.

Zaradi slabih vremenskih napovedi z burjo in dežjem so organizatorji sporočili, da bo končna odločitev o regati sprejeta jutri okrog 7.30.