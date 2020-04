Kljub zapori prestopil mejo na Plavjah

Na mejnem prehodu Plavje, ki so ga slovenske oblasti v času koronavirusa zaprle, so slovenski policisti včeraj ob 18.20 zasačili 42-letnega Tržačana, ki je prestopil državno mejo. Kršitev si bo verjetno zapomnil, saj ga bo dogodek stal več glob. Slovenski policisti so mu izdali plačilni nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa. Poleg tega so podali predlog tudi na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenija zaradi kršitve Zakona o nalezljivih boleznih. Moški je namreč kršil začasne pepovedi gibanja izven občin v Republiki Sloveniji.

Slovenski policisti so ga ob koncu sinočnjega postopka pospremili do mejne črte med Slovenijo in Italijo, kjer so ga pričakali italijanski varnostni organi in si je prav gotovo prislužil še tretjo globo.